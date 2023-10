McLaren | gli aggiornamenti ti fanno bella e competitiva

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La mutazione della scuderia papaya è davvero sotto l’occhio di tutti. Laè il team che ha beneficiato maggiormente dai suoipassando da prestazioni negative a gare esaltanti che hanno visto Lando Norris e Oscar Piastri iscriversi tra i protagonisti degli ultimi appuntamenti. Una situazione che dopo Suzuka ha commentato, con estrema gioia, Andrea Stella. Il team principal degli arancioni ha rivelato, inoltre, che lo sviluppo della vettura del 2024 di Formula 1 procede molto bene. Andrea Stella parla deglidella(Credit foto – pagina Facebook della scuderia)“Mi concentro sul processo di crescita. Si possono avere degli obiettivi, si può dire che queste sono le mie due o tre pietre miliari dal punto di vista dei risultati. Ma in realtà non si lavora in base a questi ...

