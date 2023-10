(Di lunedì 2 ottobre 2023) Unada 100 milioni di euro nel settore delin. Fondi governativi ottenuti, secondo gli investigatori, attraverso un sistema di 49 società fittizie in realtà riconducibili tutte a un unico imprenditore, con la presenza nella lista dei presunti prestanome pure di un impresario. Sono queste le accuse che hanno portato il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Roma a eseguire un sequestro nei confronti dell’pugliese Pietro Ninivaggi e di altre 60 persone. Tra questi c’èIgor Akhmerov, legale rappresentante della società Ens Solar Five Srl dal 12 maggio 2010 al 6 agosto 2012 e già coinvolto una decina d’anni fa in un’inchiesta simile portata avanti dalla Procura di ...

Si sospetta la mano della mafia foggiana , e delle organizzazioni criminali del Gargano . Per Truffa re Bruxelles, l'associazione per delinquere, ...

Autovelox -, la liberazione. Cellulare- multe: gli importi. Ecco il nuovo codice... e pene pesanti - carcerarie, interdittive e pecuniarie - anche per anche gli altri nove imputati nel- processo, per reati che vanno dal peculato alla, dall'abuso d'ufficio all'...

Maxi-truffa sul fotovoltaico in Basilicata: 61 indagati. C’è anche un uomo d’affari russo Il Fatto Quotidiano

25 arresti per la maxi truffa europea Transumanza: una delle aziende agricole coinvolte è gardesana Prima Brescia

