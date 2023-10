(Di lunedì 2 ottobre 2023) Kim Min - Jae ha avuto un impatto deciso nella sua avventura alMonaco , almeno in termini di numeri e statistiche. Sei da titolare su sei in campionato e un minuto in Champions: per Tuchel è ...

Sei da titolare su sei in campionato e un minuto in Champions: per Tuchel è lui il titolare almeno in Bundesliga con De Ligtsi è recentemente lamentato per lo scarso minutaggio . Eppure dalla ...su Boateng: "Il suo arrivo sarebbe ammissione di colpe" In un secondo momento, Matthäus ... " Si vedeil Bayern ammette un errore: è come direnon abbiamo fatto i compiti come avremmo ...

Matthaus, che attacco a Kim: "Non è ancora all'altezza del Bayern" Corriere dello Sport

Kim, che critiche da Matthaus: "Non è all'altezza delle aspettative" Tutto Napoli

Critiche dalla Germania per l'ex difensore del Napoli che in estate si è trasferito in Bundesliga ripartendo dalla squadra di Monaco ...L'ex stella dell'Inter, Matthaus, non risparmia critiche sulle prestazioni dell'ex centrale sudcoreano del Napoli, Kim, ora al Bayern Monaco.