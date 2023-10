Mattarella | «Il servizio sanitario nazionale è un patrimonio da difendere» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’unità del Paese in un momento di guerre, incertezze economiche e proposte di riforme costituzionali. A questo punta il presidente della Repubblica Sergioed è questo il messaggio che rilancia dal podio del secondo Festival delle Regioni a Torino, conferenza che riunisce tra oggi e domani i governatori italiani. «Vorrei sottolineare come qui a Torino, una città che parla della storia d’Italia, si stia dando un messaggio di grande significato: di unità, di dialogo con il Paese per il futuro dell’Italia», ha sottolineato il capo dello Stato che ha anche rafforzato il concetto allargandolo al panorama europeo, «questa è un’occasione per bilanciare questo messaggio di unità con l’Unione europea, ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro Paese». Autonomia regionale nell’unitàè poi ...