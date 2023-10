(Di lunedì 2 ottobre 2023) "Vorrei sottolineare come qui a Torino, una citta' che parla della storia d'Italia, si stia dando un messaggio di grande significato: di', di dialogo con ilper il futuro dell'Italia. E' ...

E' un'occasione perquesto messaggio di unita' con l'Unione europea, ambito sempre piu' fondamentale per il futuro del nostro Paese". Cosi' il capo dello Stato, Sergio, parlando ......è un'occasione perquesto messaggio di unità con l'Unione europea, ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro Paese". Autonomia regionale nell'unità nazionaleè poi ...

Mattarella: "Bilanciare l'unita' del Paese con l'Ue" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Mattarella: «Bilanciare l'unità del Paese con la Ue». Il messaggio ai governatori: «Ora fate squadra» ilmessaggero.it

'Vorrei sottolineare come qui a Torino, una citta' che parla della storia d'Italia, si stia dando un messaggio di grande significato: di unita', ..."Il servizio sanitario del nostro Paese è un patrimonio prezioso da difendere e adeguare e in questo la riflessione delle Regioni, in dialogo con il Paese e la società, è particolarmente preziosa e ...