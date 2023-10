Mattarella alle Regioni | ‘Il servizio sanitario è un patrimonio da difendere’ E si complimenta per il tavolo su eventi estremi | ‘Il territorio va rispettato’

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dalnazionale, alla collaborazione con l’Unione europea fino all’importanza di tavoli di confronto suglie i cambiamenti climatici. Nel breve discorso a Torino in occasione del Festival delle, il presidente della Repubblica, Sergio, ha toccato diversi temi. Uno su tutti quello della sanità: “Ilnazionale è unprezioso da difendere e adeguare“, ha evidenziato il Capo dello Stato, puntualizzando che “in questo la riflessione delleè importante”. Proprio lehanno chiesto quattro miliardi in più al governo per la sanità e ora rischiano di ritrovarsi invece con due miliardi in meno. Ma non solo. ...

