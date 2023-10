Massimiliano Varrese perde la pazienza al Grande Fratello | “Stanco di fare da parafulmine”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’attore si è sfogato nella casa delle staffe dopo gli ultimi tormentati giornicontinua ad essere uno dei protagonisti di questo. L’attore è finito al centro di numerose situazioni all’interno della casa più spiata d’Italia, primo su tutti il rapporto tormentato con Heidi Baci, con il qualeha legato da subito, salvo poi sbattere sul mero eretto dalla giovane quando ha compreso le intenzioni di. Nel corso del pomeriggio l’artista si è sfogato con il compagno di gioco Marco: “Non mi va di sprecare energie così, non voglio dare luce riflessa a chi vuole solo questo per sfruttare la situazione. Io ora ...

Due dei protagonisti assoluti di questa edizione del Grande Fratello sono sicuramente Heidi Baci e Massimiliano Varrese : lui ha una cotta per la ...

Non manca no i momenti di sconforto al Grande Fratello . Il reality condotto da Alfonso Signorini sta catturando sempre di più l'attenzione dei fan del ...

... forte e indipendente, spesso, è in contrasto con gli altri inquilini della Casa di Canale5 , comecon cui sono volati insulti in diverse occasioni. Nel reality di Alfonso ...Heidi è anche al centro di un nuovo gossip: attualmente si trova infatti all'interno del tugurio in compagnia di, con il quale sembra avere un'intesa sempre più forte. Che stia ...

Massimiliano Varrese: "Sono stanco di fare da parafulmine" - Mediaset Infinity Grande Fratello

Grande Fratello, Massimiliano Varrese in lacrime: «Mi manca, siamo molto legati» leggo.it

Uscirà nelle sale cinematografiche il 5 ottobre, Nata per te, il film che racconta la storia di Luca Trapanese e della piccola Alba.Nella casa del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini, non mancano le prime "cotte". A quanto pare, Massimiliano Varrese non è l'unico.