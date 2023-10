(Di lunedì 2 ottobre 2023) Luca, ex giocatore, ha parlato a Sky Sport del momento delle squadrenel campionato di Serie A Luca, ex giocatore, ha parlato a Sky Sport del momento delle squadrenel campionato di Serie A. PAROLE – «Secondo me leperse nelle ultime gare non ho visto dei progressi così tanto grandi da parte di entrambe. Però il tempo per recuperare ancora c’è».

Intervenuto negli studi di 'Sky Calcio Club', l'ex portiere Lucaparla così della vittoria della Roma sul Frosinone e della classifica che vede leancora attardate in classifica dopo un brutto avvio di stagione: CalcioNapoli24.it è stato ...'Penso che le due squadreabbiano margini per rientrare, anche se nelle ultime gare non ho visto dei progressi così ... queste le parole dell'ex portiere Lucanegli studi di 'Sky ...

Marchegiani: "Le romane hanno margini per rientrare, ma per ora non vedo grandi progressi" TUTTO mercato WEB

Marchegiani: «Le romane hanno margini per rientrare in zona Champions, anche se…» Calcio News 24

Fabio Caressa analizza il momento in casa Lazio. Queste le sue parolen durante Sky Calcio Club: "Le romane sono evidentemente in difficoltà, anche se la Lazio ha avuto ...Caressa: «Per me si sono parlati giocatori e allenatore. Stare a sentire la squadra è importante». Marchegiani e i rigori di Osimhen ...