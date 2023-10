Marche | mangiano prodotti tipici e mostrano quanto hanno speso | Ecco lo scontrino del ristorante a Carpegna

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 ottobre 2023), vanno in undi(PU) elosui social:per mangiare, un affascinante comune situato nelle, offre una ricca varietà di attrazioni culinarie che celebrano la zona. La gastronomia di questa regione è rinomata per la sua semplicità, la freschezza degli ingredienti e la passione per i sapori genuini. Il Prosciutto diè uno dei tesori gastronomici qui. Crudo e rinomato per la sua qualità superiore e il suo sapore unico, esso viene affettato sottilmente e servito come antipasto o accompagnamento in molti piatti locali. Un'altra delizia culinaria ...