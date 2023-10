Manovra | Oxford Economics | Meloni rivela vero volto con cambiamento strategia fiscale**

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 nov. -(Adnkronos) - Dopo aver "sorpreso" i mercati "con la cautela sul fronte fiscale nel suo primo anno in carica, il governo italiano sta ora mostrando il suo, puntando ad un allentamento fiscale di circa l'1% del PIL nel periodo 2024-2026". Lo indica l'osservatorio diin una analisi che segue la diffusione della Nadef, sottolineando come "ciò aumenterà le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito ed eserciterà pressioni al rialzo sugli spread" dei titoli di Stato italiani. "La decisione di non mantenere un approccio fiscale prudente - si spiega - manterrà i mercati finanziari molto nervosi," con uno spread BTP-Bund "che probabilmente quest'anno rimarrà almeno intorno ai 200 pb".