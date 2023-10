Manovra | Landini | “Siamo di fronte a una situazione drammatica”

Mauriziodetta i tempi e istiga allo "sciopero generale" contro unache ancora non c'è. Il Pd e il M5s si accodano al richiamo della piazza della Cgil. Altro che il fumoso "autunno ...Vale per, che lo sciopero generale lo aveva annunciato in piena estate. Ora che ladegli zerovirgola è sul tavolo lo minaccia sul metodo ("se non saremo convocati") più che su un ...

Manovra 2024, Landini contro il governo: "Situazione drammatica" Adnkronos

Manovra, Landini: "Pronti allo sciopero” RaiNews

Le toghe rosse e la Cgil chiamano, Elly Schlein e Giuseppe Conte rispondono. I leader di Pd e M5s si punzecchiano sull'immigrazione, ma marciano uniti verso l'autunno caldo dell'opposizione ...«Stiamo agendo in modo prudente, intelligente e sostenibile, cercando spazi giusti per dare risposte in una fase critica che certo non ci permette di mettere tasse. Non mi aspetto una bocciatura né ...