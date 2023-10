Manchester United-Galatasaray Champions League | 03-10-2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La stagione delnon è ancora decollata e non è detto che lo faccia, gli uomini di Ten Hag navigano anonimamente a centro classifica in Premier, l’arrivo di Onana tra i pali non ha garantito quella sicurezza difensiva che ci aspettava da uno dei protagonisti principali della stagione dell’Inter e il 4-3 InfoBetting: Scommesse Sportive e