Ma quale complotto! I complimenti del capo di BlackRock a Meloni

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Complotti internazionali per far cadere il governo? Macché. Larry Fink, numero uno di, promuove l’esecutivo presieduto da Giorgia. Intervistato da Milano Finanza, l’uomo che guida il più grande gestore al mondo risponde così a una domanda sui timori dei mercati di un anno fa: “Io non ero preoccupato affatto”. E aggiunge, con riferimento al precedente governo di Mario Draghi: “E tutti i protagonisti economici o i leader politici del passato governo che ho sentito nella settimana successiva alle elezioni mi dicevano che sarebbe stata più forte di quanto la gente potesse pensare”. Oggi, continua Fink, “posso confermare che nel primo anno abbiamo visto un governo più forte di quello che alcuni temevano. Certo, guardando indietro ci sono alcune cose per le quali si può avere un’opinione diversa, ma nessun governo al mondo è perfetto…”. Il ...

Altro che grande complotto contro il governo targato Giorgia Meloni ... Ma il problema resta il monstre del debito italiano“. Tremonti, svela qual è la “non soluzione”: “Di certo non un governo ...Per l'ex ministra di Monti non sono i tecnici a voler governare ma è "la ritirata della politica davanti a problemi che non si ha il coraggio di affrontare con verità con i cittadini" ...