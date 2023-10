L’Università di Yale non ha sviluppato una tecnologia per vaccinare le persone a loro insaputa

Leggi su facta.news

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Il 9 settembre 2023 è stato pubblicato su Facebook il video di un presunto servizio televisivo diffuso da The Epoch Times. Nel filmato si vede un uomo in giacca e cravatta affermare che gli scienziati deldisarebbero stati in grado dii topi attraverso il naso, e senza alcuna iniezione, grazie alle dosi di un vaccino «che contiene nanoparticelle che trasportano il vaccino anti-Covid a mRNA». Secondo l’uomo mostrato nel video, questa presunta scoperta è «un passo da gigante» verso il momento in cui i governi potrebbero «diffondere il vaccino» senza che la gente si accorga di essere stata vaccinata. In questo modo, sostiene la persona, si raggiungerebbe l’obiettivo di realizzare una campagna di vaccinazione con una resistenza minima da parte delle. Il filmato è accompagnato ...