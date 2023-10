Lunedi 2 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW | Il Sol dell' Avvenire

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) protagonista"Il Sol" su SKYUNO HD, un acclamato film di Nanni Moretti che offre una profonda riflessione sulla crisi personale di un regista, interpretato da Silvio Orlando, e sul processo di realizzazione del suo film, con Margherita Buy e Barbora Bobulova nel cast. Sul frontea biografia, "Edison - L'uomo che Illuminò il Mondo" su...

Il Casa Pia si presenta a questo appuntamento con tre punti in più in classifica rispetto a un Gil Vicente che ha perso quattro delle ultime cinque ...

L’ Odense BK ha perso le ultime tre in campionato anche se ha vinto due match poco significativi contro rivali di categorie inferiori in Coppa di ...

Retrocesso dalla Ligue 1 nel 2022-23 dopo una sola stagione di permanenza, l’AC Ajaccio non sembra attrezzato, almeno per il momento, per tornare ...

L'ultimo saluto al giovane si terrà alle 11:00 di lunedì 2nella chiesa di San Pietro e Paolo ad Aprilia. Il cordoglio del sindaco. Il Gazzettino riporta un commento di Lanfranco Principi, ......2 - 0 Arezzo - Pontedera 1 - 1 Domenica 1Juventus Next Gen - Torres 0 - 1 Olbia - Ancona 0 - 1 Cesena - Rimini 5 - 2 Perugia - Sestri Levante 1 - 0 Recanatese - Spal 1 - 0 Lunedì 2...

Mobilità. Da lunedì 2 ottobre attive le nuove norme per l'ingresso in ... Comune di Milano

Area B e Area C Milano: dal 2 ottobre le nuove regole La Gazzetta dello Sport

Il Friuli Venezia Giulia è tra le quattro regioni italiane in zona rossa rispetto agli incidenti mortali sul lavoro (esclusi quelli in itinere) nel corso del I semestre 2023 e in rapporto agli stessi ...Biblioteca Bottini dell'Olio chiusa per manutenzione #livorno #bibliotecacomunale #bottinidellolio #chiusura #bibliotecabottinidell'olio ...