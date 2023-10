Luis Alberto come Harry Potter | ecco l’annuncio VIDEO

Leggi su notizie

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Con un comunicato stravagante della società è arrivata la tanto attesa notizia ufficiale e il Mago lo fa a modo suo “a vita“, dice il bellissimoche ha lanciato la società per rendere omaggio al suo campione e per celebrare il rinnovo di contratto e farlo diventare ufficiale. La firma in realtà c’è stata durante il ritiro e anche in questo caso è stata bollente e rovente, altrimenti non si tratterebbe del Mago. Ma alla fine tutto si è risolto questa estate e sici tempi della società laziale sono cadenzati e lenti,che a ottobre, in autunno inoltrato arriva l’omaggio col. Il campione e centrocampista della Lazio(Ansa Notizie.com)Il contratto nuovo arriva fino al 2027, quandoavrà 35 ...