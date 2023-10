Luca Aquino rilancia | tour mondiale | un nuovo disco e Riverberi in versione natalizia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la pausa di settembre, il trombettistariprende ilpartendo da luoghi a lui noti e cari, ovvero la Giordania e il sito archeologico Unesco di Petra, dove registrò nel 2015 l’album che porta il nome della meravigliosa località intagliata nella roccia. Ricordiamo che prima di, solo Pavarotti era riuscito a registrare e portare musica nel famigerato sito del deserto di Wadi Rum.andrà in Giordania insieme al Mauro Sigura quartet per poi volare in Germania con Emiliano D’Auria e successivamente in Iran, in duo insieme al talentuoso fisarmonicista Natalino Marchetti. Maastricht, Trento, Varsavia, Gliwice, Nevers, Palermo, Messina, Goteborg, Stoccolma, Riga le altre tappe, mentre il 9 novembre registrerà dal vivo a Roma, durante un concerto ...