(Di lunedì 2 ottobre 2023) Nassini: "E' un dovere civile esserci, per non dimenticare e per costruire in modo più consapevole il nostro futuro su questo Pianeta"

Nassini: "E' un dovere civile esserci, per non dimenticare e per costruire in modo più consapevole il nostro futuro su questo Pianeta"...alla chiamata nazionale di Marco, per l'azione corale di teatro civile che si tiene in contemporanea in oltre 130 teatri italiani, a 60 anni dalla tragedia del Vajont e a 30 dallo...

Lo spettacolo di Paolini sulla tragedia del Vajont al Dovizi di Bibbiena LA NAZIONE

Va in scena “VajontS 23”, spettacolo di Marco Paolini e Marco ... RavennaEventi

Nassini: “E’ un dovere civile esserci, per non dimenticare e per costruire in modo più consapevole il nostro futuro su questo Pianeta” ...Si è conclusa poco fa la terza giornata del WTA 1000 di Pechino. Sul cemento cinese si sono disputate oggi le ultime otto partite valide per il primo turno e i primi cinque sedicesimi di finale e lo s ...