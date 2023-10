(Di lunedì 2 ottobre 2023) I tedeschi, retrocessi in Zweite Liga al termine della scorsa stagione, sono in piena crisi anche quest'anno: lo spagnolo, ex giocatore dello, ha però detto noproposta di sedersi in

Retrocesso in seconda serie nel 2021 per la prima volta dopo 37 anni ininterrotti nel grande calcio tedesco, loera subito tornato in Bundesliga, salvo scendere nuovamente al termine della ...Commenta per primo Lo04sempre di più. Dopo la retrocessione dell'ultima stagione, anche la partenza in Zweite Liga non convince. Per questo motivo - con la squadra terzultima in classifica - il club ha ...

Lo Schalke 04 sprofonda: Raul dice no alla panchina ItaSportPress

Schalke 04 sempre più al buio: UFFICIALE l'esonero del tecnico Reis Calciomercato.com

I tedeschi, retrocessi in Zweite Liga al termine della scorsa stagione, sono in piena crisi anche quest'anno: lo spagnolo, ex giocatore dello Schalke, ha però detto no alla proposta di sedersi in panc ...