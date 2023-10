LIVE – Taranto-Audace Cerignola 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

LIVE – Benevento-Taranto 2-1 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Benevento-Taranto, match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023. Nel girone C, nel turno infrasettimanale, ecco che ...

LIVE – Benevento-Taranto 2-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Benevento-Taranto, match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023. Nel girone C, nel turno infrasettimanale, ecco che ...

LIVE – Benevento-Taranto 1-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Benevento-Taranto, match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023. Nel girone C, nel turno infrasettimanale, ecco che ...

LIVE – Benevento-Taranto 0-0 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Benevento-Taranto, match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023. Nel girone C, nel turno infrasettimanale, ecco che ...

LIVE – Benevento-Taranto - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Benevento-Taranto, match valido per la quarta giornata di Serie C 2023/2023. Nel girone C, nel turno infrasettimanale, ecco che ...