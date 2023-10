LIVE Sinner-Dimitrov 6-4 3-6 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | il bulgaro porta il match al terzo set

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Non passa la smorzata di rovescio di. 2-0 BREAKKK!!! Stavolta arriva il break, e se lo prende di forza Jannik, spingendo sin dalla risposta e chiudendo con uno splendido rovescio incrociato vincente. 30-40 Palla break. Doppio fallo. 30-30 Sciocchezza dell’azzurro, che sparacchia via la risposta di dritto sulla seconda del. 15-30 Drop shot giocato benissimo da, che lascia fermo l’avversario. 15-15 Splendido angolo con il rovescio incrociato trovato da Jannik. 15-0 Iladdormenta lo scambio con il back e spinge poi con il dritto. 1-0 Game. Si ferma sul nastro il dritto difensivo di, che ...

China Open, ATP 500 Pechino Diamond Court, quarti di finale(ITA) 6 3 0 Dimitrov (BUL) 4 6 ...Dopo l'agevole vittoria contro Nishioka,cerca l'ottava semifinale stagionale. L'ostacolo sarà Grigor Dimitrov, n. 19 ATP, già battuto lo scorso marzo sul cemento nordamerico a Miami. All'orizzonte c'è la semifinale contro Alcaraz o ...

Sinner-Dimitrov LIVE: Jannik spreca, ora il 3° set Sky Sport

LIVE Sinner-Dimitrov, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: si gioca nel pomeriggio inoltrato OA Sport

Di Marco Calabresi Debutto con vittoria in Cina per l’altoatesino dopo il successo contro il britannico in tre set: Sinner in preda ai crampi, l’avversario lo imita mentre è… Leggi ...PECHINO - Dopo il 2-0 a Nishioka Jannik Sinner torna in campo nell' Atp di Pechino per sfidare nei quarti di finale il bulgaro Dimitrov, uscito vincitore dal confronto negli ottavi con Rune. Segui in ...