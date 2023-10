LIVE Sinner-Dimitrov 6-4 3-6 4-1 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break nel terzo set

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Dritto vincente del bulgaro, che non molla. 15-0 Magia a rete di, bravo a tirar su una difficilissima volèe di rovescio. 4-1 Game. Nuovo dritto vincente dopo un’ottima prima.allunga confermando il. AD-40 Jannik si affida nuovamente alla combinazione servizio e dritto. Altra chance di 4-1. 40-40 Perde il controllo del rovescio. Game che si allunga. AD-40 Servizio, dritto e smash a rimbalzo. Alè Jannik! 40-40 Servizio e dritto giocato con attenzione dall’altoatesino. Parità. 30-40 Palla del contro. Lungo il dritto inside in di, che paga una piccola indecisione nel momento di scegliere tra il drop o il colpo in ...

China Open, ATP 500 Pechino Diamond Court, quarti di finale(ITA) 6 3 0 Dimitrov (BUL) 4 6 ...Dopo l'agevole vittoria contro Nishioka,cerca l'ottava semifinale stagionale. L'ostacolo sarà Grigor Dimitrov, n. 19 ATP, già battuto lo scorso marzo sul cemento nordamerico a Miami. All'orizzonte c'è la semifinale contro Alcaraz o ...

PECHINO - Dopo il 2-0 a Nishioka Jannik Sinner torna in campo nell' Atp di Pechino per sfidare nei quarti di finale il bulgaro Dimitrov, uscito vincitore dal confronto negli ottavi con Rune.