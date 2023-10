LIVE Sinner-Dimitrov 6-4 3-6 3-0 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | l’azzurro piazza il break nel terzo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-0 Game! Palla corta non definitiva dell’altoatesino, che con un guizzoil passante di dritto in allungo confermando il. 40-30 Colpisce male quest’accelerazione di dritto inside in. 40-15 Non passa la risposta di rovescio di. Arrivano due palle del 3-0 per Jannik. 30-15 Reagisce il numero 19 ATP, a segno con il dritto in contropiede. 30-0 Aumentano gli errori gratuiti del bulgaro. 15-0 Non passa la smorzata di rovescio di. 2-0KK!!! Stavolta arriva il, e se lo prende di forza Jannik, spingendo sin dalla risposta e chiudendo con uno splendido rovescio incrociato vincente. 30-40 Palla ...