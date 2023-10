LIVE Sinner-Dimitrov 3-2 | ATP Pechino 2023 in DIRETTA | break immediato dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Servizio e dritto a segno per il bulgaro. 4-2 Game. Brutta risposta con il rovescio in back di, che torna alla battuta. 40-30 Gran seconda esterna, che si procura la palla del 4-2. 30-30 Perde il controllo del rovescio incrociato. 30-15 Arriva la risposta vincente di rovescio da parte del bulgaro. 30-0 Gran dritto inside in vincente in uscita dal servizio siglato da. 15-0cerca di uscire dallo scambio con una difficile palla corta di rovescio, che termina a metà rete. 2-3 Game. Con una prima vincente il bulgaro si aggiudica il quinto gioco rimanendo agganciato all’avversario. 40-15 Scappa via la risposta di rovescio ...