LIVE – Sinner-Dimitrov 1-0 6-4 1-2 | quarti di finale Atp Pechino 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo ATP 500 di(cemento outdoor). L’altoatesino, dopo aver lasciato un set per strada nel suo esordio contro il britannico Daniel Evans, agli ottavi ha lasciato le briciole al malcapitato giapponese Yoshihito Nishioka. Sulla sua strada verso la semic’è il veterano bulgaro, reduce dalla bella vittoria ai danni del danese Holger Rune. Il bilancio dei precedenti è favorevole a, che si trova in vantaggio per 2-0 (4-1 il computo dei set). Sarà proprio l’azzurro ad essere favorito dalle quote dei bookmakers anche in quest’occasione. Quest’ultimo è chiamato ad un’altra grande prestazione sul suolo ...

China Open, ATP 500 Pechino Diamond Court, quarti di finale(ITA) 5 Dimitrov (BUL) 4 ...Dopo l'agevole vittoria contro Nishioka,cerca l'ottava semifinale stagionale. L'ostacolo sarà Grigor Dimitrov, n. 19 ATP, già battuto lo scorso marzo sul cemento nordamerico a Miami. All'orizzonte c'è la semifinale contro Alcaraz o ...

PECHINO - Dopo il 2-0 a Nishioka Jannik Sinner torna in campo nell' Atp di Pechino per sfidare nei quarti di finale il bulgaro Dimitrov, uscito vincitore dal confronto negli ottavi con Rune. Segui in ...After surmounting a challenging three-set match to begin his journey in the China Open, Jannik Sinner displayed sheer determination as he dominated over Yoshihito Nishioka on Sunday, marking his spot ...