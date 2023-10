LIVE – Paolini-Yuan | secondo turno Wta Pechino 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo WTA 1000 di(cemento outdoor). La toscana torna in campo dopo le tre ore di gioco per piegare in rimonta la resistenza della brasiliana Beatriz Haddad Maia, quindicesima testa di serie della manifestazione. Tra lei ed un altro prestigioso ottavo di finale c’è la wild card locale, classificata ben oltre le prime cento giocatrici del mondo. Quest’ultima, tuttavia, all’esordio ha sorpreso tutti sconfiggendo in rimonta la più quotata belga Elise Mertens., complici il buon momento di forma e la sua posizione nettamente più avanzata nel ranking, partirà favoritale quote dei bookmakers. Con la sua ...