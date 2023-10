LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2023 in DIRETTA | Italia sorpassata dal Brasile | Fate a un passo dalle Olimpiadi

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATERZA DOPO LA MATTINATA: SORPRESA DALL’ALGERIA, ROMANIA IN RISALITA SORPRESA DALL’AFRICA: L’ALGERINA NEMOUR BATTE BILES ALLE PARALLELE. LA FRANCIA HA PERSO UN TALENTO DA 6.8 ARIANNA BELARDELLI: UN ESORDIO CON I FIOCCHI AI14.30 Ci risentiamo attorno alle ore 16.00 per la ripresa delle qualifiche. La settima suddivisione con Canada e Austria inizierà alle ore 16.15. Se entrambe finiranno alle spalle dell’, allora le azzurre festeggeranno le. Altrimenti bisognerà aspettare la suddivisione successiva, ma solo per la matematica. 14.28 Per entrare nella Finale a squadre, invece, andranno seguite Cina, Giappone, Francia, Germania, Canada, Ungheria. Massimo quattro possono sorpassarsi, ma fare più di 162.2 non è ...