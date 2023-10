LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA | Wout van Aert vince a Legnano | Albanese e Bagioli completano il podio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.24vanera il favorito e non ha deluso le attese, affrontando la corsa in maniera semplicemente perfetta. Molto bene gli azzurri, conbattuti solo da un campione che appartiene alla elite assoluta delle due ruote. 15.22 Questa la top10 al traguardo: 1 VANJumbo-Visma 0:002nzo EOLO-Kometa 0:003Andrea Soudal – Quick Step 0:00 4 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 0:005 MASNADA Fausto Soudal – Quick Step 0:00 6 BENOOT Tiesj Jumbo-Visma 0:007 SCARONI Christian Astana Qazaqstan Team 0:00 8 ALAPHILIPPE Julian Soudal – Quick Step 0:00 9 TRATNIK Jan Jumbo-Visma 0:00 10 IZAGIRRE Ion Cofidis 0:00 15.20 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 SONO RIMASTI IN DIECI! Ci sono Van Aert, Alaphilippe, Hirschi con i loro gregari. C’è anche un uomo ...

E mercoledì sarà ancora derby Di: Redazione SardegnaBasta un gol dell'ex Liviero alla Torres per stendere anche la Juventus Next Gen e saldare il ... per la prima fase eliminatoria diItalia.... il Fulham ha perso solamente una volta contro il Brentofd, poi ha piazzato tra campionato e... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae ...

LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA: Van Aert favorito, occhio a Hirschi e Albanese OA Sport

Coppa Bernocchi: segui la diretta US Legnanese

Con 68 formazioni ai nastri di partenza rappresentanti 40 club della Regione, è record di squadre per la competizione amatoriale ...Record di squadre per la competizione amatoriale, con 68 formazioni ai nastri di partenza rappresentanti 40 club della Regione ...