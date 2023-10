LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA | partita la seconda tappa del Trittico Lombardo

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 PARTE LA! 11.03 In corsa ci sono corridori di grido, come Wout Van Aert (Jumbo-Visma), il principale favorito di oggi. Con il numero 1 c’è invece Julian Alpahilippe: i due tenteranno di ‘fare la gamba’ in vista del Lombardia. 11.00 I corridori sono sul percorso, in marcia verso il chilometro zero. 10.57 Come sempre, a fare la differenza sarà la salita del Piccolo Stelvio, in un circuito da ripetere sette volte. Il finale però si presta ad uno sprint 10.53 La partenza da Parabiago è in onore di Libero Ferrario, il primo italiano a vincere un Mondiale, seppur per dilettanti, ormai cent’anni fa. 10.50 Si parte da Parabiago alle 11.00, a Legnano verrà incoronato il successore di Davide Ballerini, che vinse in volata su Corbin Strong e ...