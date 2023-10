LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA | Jumbo e UAE in testa al gruppo | battistrada a 1’30”

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Terminata anche la quinta tornata del circuito della Valle Olona. Ne mancano solo due. 14.00 60 KM AL TRAGUARDO! 13.57 Si avvicina ancora il, segnalato ora a” dai. 13.54 Sono quindi rimasti in cinque in: Larry Warbasse (Ag2r Citroen), Floris De Tier (Bingoal WB), Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny), Alessio Cialone (TotalEnergies) e Michael Belleri (Biesse Carrera). 13.51 Inizia la quinta scalata del Piccolo Stelvio e Ruiz Acuña fatica a tenere le ruote dei compagni di fuga. 13.48 Arrivano ora gli uomini del Team UAE a fare l’andatura in. 13.45 Ricordiamo i nomi dei sei corridori che compongono ladella corsa: Larry Warbasse (Ag2r Citroen), Floris De Tier (Bingoal ...

11.33 Per il britannico l'avventura in fuga sta per terminare in breve tempo. 11.30 Poche speranze per ...

11.58 Mancano 10 chilometri alla prima ascesa del Piccolo Stelvio. 11.55 Il gruppo non ha intenzione di ...

12.30 In difficoltà Andrea Piras (Beltrami TSA Tre Colli), perde contatto dagli altri compagni di ...

13.03 gruppo di testa che ora sta percorrendo per la terza volta il Piccolo Stelvio. 13.00 Si è rialzato ...

13.54 Sono quindi rimasti in cinque in testa: Larry Warbasse (Ag2r Citroen), Floris De Tier (Bingoal WB), Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny), Alessio Cialone (Tot ...