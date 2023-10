LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA | fuga a sette uomini con Piras e Belleri

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.33 Per il britannico l’avventura insta per terminare in breve tempo. 11.30 Poche speranze per Quarterman, che è crollato a due minuti di ritardo. Gruppo a 2’40”. 11.27 Percorsi i primi 17 chilometri di corsa. 11.24 Tra gliinc’è Alessio Cialone, francese a dispetto del nome italianissimo. Compirà vent’anni il prossimo 10 dicembre, ma non è il più giovane in corsa. Il primato spetta a Nicolò Arrighetti (Biesse-Carrera), che compirà 19 anni il prossimo 23 dicembre. 11.21 Intanto in gruppo c’è già la Jumbo-Visma di Wout Van Aert al lavoro. 11.18 Il gruppo si rialza, lascia andare iin. Per loro 1’30” di ritardo. 11.15 Laha accumulato 35” di vantaggio. Con un po’ di ritardo ...