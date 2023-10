LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA | continua il forcing della Jumbo | fuggitivi sempre più vicini

Leggi su oasport

13.42 Si chiude il quarto giro ed i battistrada hanno ripreso qualche secondi di vantaggio. Il gap è ora di 2'15". 13.40 Abbandona la corsa anche Jacopo Guarnieri (Lotto Dstny). 13.38 Ci sono diverse "spaccature" nel gruppo, che al momento sembra diviso in tre tronconi. Se l'andatura continuerà ad essere così forte per chi ha perso ora qualche metro sarà difficilissimo rientrare. 13.35 Ora in gruppo si va veramente forte! In questa quarta tornata del circuito che sta per concludersi, i battistrada hanno perso oltre un minuto, tanto che il distacco al momento è sceso sotto i 2 minuti. 13.33 Le forti accelerazioni sugli strappi stanno iniziando a causare una selezionepiù evidente in gruppo. 13.30 Ora non più solo la-Visma a spingere in testa al gruppo, si è aggiunta ...