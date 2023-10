LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA | 25 km al traguardo | Albanese e Oldani in testa con Van Aert

(Di lunedì 2 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.53 Davanti però tornano a spingere ed il vantaggio ritorna sui 20”! Potrebbe essere un braccio di ferro spettacolare fino alla fine. 14.51 Si avvicinano gli inseguitori! 14.49 Ecco il primo dei due strappetti, dove è ancora Tratnik a fare l’andatura. 14.48 25 KM AL! Da qui alla linea deldi Viale Toselli a Legnano, la strada tenderà quasi sempre a scendere e la velocità sarà altissima. Faranno eccezione solo un paio di brevi strappi. 14.47 Chris Harper guida l’inseguimento, provando a riportare il suo capitano Michael Matthews sulladella corsa. Solo 15” tra i primi due gruppi. 14.45 Tanta Italia dunque in un gruppo didove la qualità di certo non manca. 14.44 Questa la composizione del gruppo di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03 gruppo di testa che ora sta percorrendo per la terza volta il Piccolo Stelvio. 13.00 Si è rialzato ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 SONO RIMASTI IN DIECI! Ci sono Van Aert, Alaphilippe, Hirschi con i loro gregari. C’è anche un uomo ...

E mercoledì sarà ancora derby Di: Redazione SardegnaBasta un gol dell'ex Liviero alla Torres per stendere anche la Juventus Next Gen e saldare il ... per la prima fase eliminatoria diItalia.... il Fulham ha perso solamente una volta contro il Brentofd, poi ha piazzato tra campionato e... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae ...

LIVE Coppa Bernocchi 2023 in DIRETTA: Van Aert favorito, occhio a Hirschi e Albanese OA Sport

Coppa Bernocchi: segui la diretta US Legnanese

Io ho vinto con quel Manchester United, ho vinto con la Roma una coppa europea e mezza, una e mezza”. Lo racconta l’allenatore della Roma, José Mourinho, al ‘Federico Buffa Talks‘, la produzione ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54 Sono quindi rimasti in cinque in testa: Larry Warbasse (Ag2r Citroen), Floris De Tier (Bingoal WB), Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny), Alessio Cialone (Tot ...