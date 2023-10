L' Italia del sì parte da Trento Salvini condivide le opere che cambieranno il Paese

Leggi su iltempo

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L'che sarà, da qui al 2032, grazie alle migliaia di cantieri già avviati o in programma in tutto il. Oggi aMatteoesporterà il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul territorio, con l'obiettivo di coprire tuttada qui ai prossimi mesi e fare il punto sullepubbliche con un taglio fortemente locale. Quello di oggi sarà il primo evento di questo tipo dopo quello, nazionale, fatto a luglio a Roma e che aveva fotografato il cronoprogramma da qui al 2032 con i principali interventi su strade e ferrovie. Il 2032 è l'anno in cui saranno realtà alcuni progetti rilevanti come Tav Torino -Lione, tunnel del Brennero, Ponte sullo Stretto, nuova Metropolitana di Roma. Anche asarà Matteoin ...