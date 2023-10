L’influencer Piero Armenti derubato a Foggia | la video-denuncia sui social | “Impossibile mostrare i lati positivi della città | ce ne siamo andati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Disavventura per. L’ideatore de “Il mio viaggio a New York”, hato di aver subìto un tentato furto mentre era in visita acon i genitori. O meglio, il padre diè statoma è infine riuscito a recuperare la refurtiva, cioè un cellulare.ha raccontato suil’accaduto, corredando il racconto di uncon cui ha ripreso la scena e ricevendo anche diverse critiche per i toni usati sulla. “Amici volevo andare aper fare unturistico su questadi cui purtroppo si parla male – ha raccontato nel post – Volevo ovviamentei ...