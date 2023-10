Linfedema | come si manifesta e quali sono i trattamenti

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Quando pensiamo alle vie che corrono all’interno del nostro corpo, il pensiero va alle arterie, che portano il sangue agli organi, ed alle vene, che riportano il sangue verso il cuore. Ma ci dimentichiamo che c’è una “terza” strada per i liquidi corporei. È il sistema linfatico. Al suo interno corre la linfa, un liquido organico simile al sangue per composizione ma di colorito chiaro. Deriva direttamente dal plasma sanguigno, ma rispetto a questo è più chiara e meno densa. Nel corpo umano svolge diverse funzioni. In qualche modo filtra i germi dal sangue, contribuendo a vincere le infezioni, produce particolari globuli bianchi che si trasformeranno in anticorpi, elimina le proteine e i fluidi in eccesso, evitando che il corpo si “gonfi”, porta in tutto il corpo le sostanze nutritive.funziona l’apparato linfatico La linfa filtra attraverso le pareti dei vasi ...