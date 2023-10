Limbiate | 2000 Food Bag antispreco e riciclabili consegnate ai bambini delle scuole di Limbiate

Leggi su newsagent

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Un’iniziativa promossa dal Comune di, in collaborazione con Sodexo, in occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari(Mb), 29 settembre 2023 – In occasione della Giornata internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari, idi(Mb) hanno ricevutoBagper conservare al meglio il cibo non consumato a scuola. La distribuzioneBag fa parte di una serie di iniziative nate dalla partnership tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, volte a ...