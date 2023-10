Ligue 1 | il Nizza vola ed è imbattuto | la chiave è Francesco Farioli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Italians do it better si dice spesso all’estero, ma per rimanere in tema con il paese forse bisognerebbe dire Les Italiens le font mieux. In1 c’è una sola squadra che dopo queste prime 7 giornate è rimasta imbattuta: si tratta del. La formazione della Costa Azzurra al momento è quarta con 13 punti in cascina e una voce ferma a 0 nella casella sconfitte. Tra le chiavi dell’ottimo avvio stagione non può che esserci il tecnico, che come si può ben intuire è italiano. Andiamo dunque a scoprire qualcosa di più sulla squadra.1, ilguidato daCrediti foto: OGC Nice FacebookSpesso e volentieri le squadre che non sempre riescono a ritagliarsi spazi nell’alta classifica ...