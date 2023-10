Ligue 1 | giornata 7 | pareggiano PSG e Nizza | il Lione va ancora ko

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Non mancano risultati sorprendenti nella7 di1, a cominciare dal pareggio a reti bianche del PSG contro il Clermont. Il Monaco si riprende la vetta della classifica agganciando il Brest che ferma ilsul pareggio, il Reims batte ile sale al terzo posto. Tornano al successo Montpellier e Tolosa, Rennesimbattuto.1,7: Clermont-PSG 0-0,-Brest 0-0, Monaco-Marsiglia 3-2, Le Havre-Lille 0-2, Strasburgo-Lens 0-1 Stop inatteso per il Paris Saint-Germain, che deve accontentarsi dello 0-0 sul campo del Clermont. Un ottimo pareggio per i rouges et bleux, che tornano a muovere la classifica dopo due sconfitte di fila ma non hannovinto in questo torneo. Finisce a reti inviolate ...

Ecco tutti i risultati della settima giornata di Ligue 1 2023/24 e la classifica. Il Monaco aggancia il Brest in testa.La settima giornata di Ligue 1 è cominciata con la vittoria del Lens sul campo dello Strasburgo per 1-0. I Sangue e Oro, dopo un inizio davvero tormentato, sembrano aver ritrovato la luce in fondo al ...