Liga 2023 24 | il Las Palmas rimonta il Celta Vigo | Cardona nel recupero firma il 2-1 finale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Si chiude 2-1 il posticipo dell’ottava giornata ditra Las, con laneldegli isolani. Dopo il gol annullato nel primo tempo a Strand Larsen, gli ospiti passano in vantaggio dopo un’ora di gioco con Douvikas, al secondo centro stagionale. I gialloblù però non ci stanno e al minuto 84 arriva il meritato pareggio grazie al capitano Jonathan Viera dal dischetto. Quando sembra finita, arriva la rete del 2-1 dei padroni di casa con il subentrato, che fa esplodere di gioia i 30 mila dell’Estadio de Gran Canaria. Questo successo permette al Lasdi abbandonare la zona retrocessione e portarsi in quattordicesima piazza con 8 punti, tre lunghezze in più del, che ...