L’identikit del perfetto pet sitter per gli italiani

Leggi su funweek

(Di lunedì 2 ottobre 2023) In Italia, il 44% dei proprietari di cani e gatti ha almeno una volta preso in considerazione l’idea di affidare i propri animali domestici a un pet. Nella scelta di tale servizio, sono emersi fattori determinanti come l’esperienza pregressa nella cura degli animali domestici (70%), la presenza di titoli di studio o certificati attestanti le competenze (32%), e una sensibilità ecologica (26%). Tra questi, il 40% ha deciso di affidare i propri amici a quattro zampe al petalmeno 1 o 2 volte l’anno, spesso durante il periodo delle vacanze (52%), mentre il 16% ha dichiarato di usufruire del supporto di un petalmeno una volta a settimana. Questo quadro è emerso da un’indagine condotta da Rover.com, il più grande marketplace online dedicato alla cura degli animali domestici, in occasione della Giornata Mondiale ...