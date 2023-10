L' Europa perfetta in una Ryder Cup perfetta

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Una domenica avvincente, con la squadra europea che ha riportato a casa laCup, una vittoria 16 1/2 a 11 1/2 non senza fatiche, davanti a una festa di pubblico senza precedenti. Sei punti nei dodici singoli, le prodezze di Victor Hovland, Rory McIlroy e Tyrrell Hatton, il putt della sicurezza di Shane Lowry, giocatore simbolo per la sua grinta e la sua esultanza della capacità di fare gruppo anche contro i pronostici, perché la dura legge dei numeri dava gli americani per favoriti. Grande merito di Luke Donald e del sistema di qualificazione, un mix perfetto tra ranking internazionale, risultati sul tour europeo e quel 50 per cento di wildcard che sono state davvero incisive. Senza Tommy Fleetwood, Shane Lowry, Justin Rose e Ludvig Åberg gli europei avrebbero avuto senz’altro una squadra più vulnerabile. Una strada che sembrava in discesa dopo la partenza a ...