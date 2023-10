L’eurodeputata Lara Comi condannata | ecco la sentenza

(Di lunedì 2 ottobre 2023) L’esponente di Forza Italia era imputata nel Maxi-processo “mensa dei poveri”: nel 2019 era finita agli arresti domiciliari Condanna esemplare e senza alcuna possibilità di scamparla.di Forza Italiaè statadai giudici del tribunale di Milano a quattro anni e due mesi nel processo che è stato ridefinito “Mensa dei poveri” che, oltre alla, vedeva imputati illustri tra cui politici e imprenditori per un clamoroso giro di tangenti.è stataa 4 anni e 2 mesi (Ansa Notizie.com)La, che è stata difesa dall’avvocato Gian Piero Biancolella, era già finita agli arresti domiciliari nel novembre del 2019, poi e furono revocati, con l’accusa di ...

Comi ,di Forza Italia coinvolta nel maxi processo per il caso 'Mensa dei poveri' a carico di oltre 60 persone imputate per un presunto giro di tangenti, è stata condannata a ...Condanna per i forzistiComi e Diego Sozzani e un'altra decina di persone, quindi un'... All'di Forza Italia è stata ... mentre'ex deputato azzurro Sozzani ha ricevuto un anno e un ...

L'eurodeputata Lara Comi condannata in primo grado a 4 anni e ... EuNews