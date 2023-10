L’essenziale e non solo per la salute e il benessere a portata di tap su Farmacia Soccavo

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Dal presidio per la protezione solare viso fino ai prodotti per medicazioni,emerge nel panorama dell’e-commerce come una solida realtà guidata dall’esperienza del Dr. Mario Chiacchio. Fiducia, varietà e convenienza ne definiscono l’offerta nel campo dei prodotti farmaceutici., una divisione di CM FARMA S.r.l., è orgogliosa di avere un team di farmacisti esperti e dedicati, a completa disposizione del pubblico. Il portale digitale è stato creato con l’obiettivo di essere sempre a disposizione dei clienti, offrendo un servizio sicuro e approvato dal Ministero dellaper la vendita di farmaci e parafarmaci online. In appena qualche istante online, gli utenti possono individuare e acquistare con semplicità i prodotti delle migliori marche a prezzi competitivi, 24 ...