Lecce | tegola Blin | un mese di stop

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Ilperde Alexisper un, il comunicato del club giallorosso: L'U.S.comunica che il calciatore Alexissi è so...

Doppiasulla Juventus , che in un colpo solo perde Vlahovic e Milik alla vigilia della sfida con l'... che aveva saltato la precedente partita con ilper un problema alla tibia. L'attacco ......il 'Papu' GomezBruttaper il Monza, che perderà per lungo tempo Gianluca Caprari. Fatale all'attaccante l'infortunio al ginocchio patito nel match casalingo di campionato contro il. Papu ...

Lecce, tegola Blin. Il comunicato dopo gli esami di questa mattina: starà fuori 30-40 giorni TUTTO mercato WEB

Tegola per il Lecce dopo l'infortunio: Banda out per un mese La Gazzetta del Mezzogiorno

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica fa un focus sull'attaccante ora in forza alla Juventus di Massimiliano Allegri, Arek Milik.Gli esami diagnostici eseguti da Cristiano Biraghi sollevano l'umore della squadra visto che non ci sono lesioni alla caviglia. Il capitano viola stringe i denti ed ha iniziato le cure del caso ...