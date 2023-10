Lecce | lungo stop per Blin | il comunicato del club

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Attraverso unufficiale, ilha fatto chiarezza in merito alle condizioni di Alexis, vittima di un infortunio durante il match contro il Napoli. Brutte notizie per D’Aversa, che perderà il ragazzo per oltre un mese. “L’U.S.comunica che il calciatore Alexissi è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di, che ha evidenziato una lesione parziale della fascia plantare sull’inserzione calcaneare del piede sinistro – si legge nella nota -. La prognosi è di 30/40 giorni“. SportFace.