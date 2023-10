Lea T | «Esiste un debito storico nei confronti della comunità trans»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 2 ottobre 2023) La prima volta che ho conosciuto di persona Lea Cerezo, meglio conosciuta con il nome d’arte Lea T, è stata in occasione di uno shooting per Style Magazine, lo scorso autunno. Avevo selezionato una serie di vestiti maschili, giacca e pantalone; un look certo non inedito per una donna. Dagli anni Quaranta fino ad allora il pantalone era solo retaggio maschile, si cominciava a vederne indossati da dive del calibro di Dietrich e Garbo, e non senza suscitare scandalo. Dal decennio successivo in poi, complici appunto l’allure di celebrità dello spettacolo, la narrativa dell’immaginariomoda femminile è cambiata rapidamente e radicalmente fino ad arrivare a oggi dove il tailleur giacca pantalone o spezzato per la donna è una consuetudine. ...