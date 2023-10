(Di lunedì 2 ottobre 2023) Se si dicono comunisti, che ci stanno a fare sul loroledi due sedicentipopolari che dipendono da jn neo - zarista e finanziatore del neo - fascismo internazionale come ...

279 località virtuose - Per trascorrere delle vacanze rilassanti lontano d alla folla, scoprendo stupendi angoli della penisola a volte poco ...

L'episodiofilorusse è avvenuto la sera del 29 settembre e a far discutere gli utenti social è stato sopratutto il contributo dato dall'Anpi provinciale all'iniziativa. L'associazione ...E' la prosecuzione dell'endorcement del Cancelliere in occasione della visita di Enrico Letta in Germania primaelezioni politiche dello scorso anno. Sette navi battentitedesche nel ...

Le bandiere delle repubbliche filorusse di Donetsk e Lugansk sul palco dei 99 Posse Globalist.it

99 Posse a Napoli sul palco con le bandiere filorusse di Donetsk e Lugansk. Scoppia la polemica sui social Corriere

Il gruppo dei 99 Posse canta con le bandiere delle sedicenti repubbliche popolari filorusse di Donetsk e Lugansk sul palco dell'evento `Riscossa popolare´, a Napoli ...L'episodio è avvenuto la sera del 29 settembre durante l'evento 'Riscossa popolare'. A far discutere è stato soprattutto il contributo dato dall'Anpi ...