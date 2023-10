L’attore Alessandro Haber | «Non sono più in carrozzina | ho lottato e adesso cammino»

Leggi su open.online

svetta sul manifesto de "La coscienza di Zeno" di Svevo, che con regia di Paolo Valerio debutta da domani 3 al Politeama Rossetti di Trieste, con tappa al Quirino dal 17, e ampia tournée in tutta Italia. Nella scena fuma, come Zeno Cosini, il protagonista del libro: «Finalmente riesco a fumare in scena, col personaggio più fumatore della letteratura italiana, e io stesso ho cercato di smettere ma mai come il protagonista Zeno Cosini. Fumare è una forma inconscia di autodistruzione o nevrosi, per noi uomini quasi soli che ci attacchiamo a qualcosa, a un leggere, un chattare, un telefonino. Ora che nelle prove mi riconosco nella parte, ammetto che mi diverto, lavorando con ottimi colleghi. È come se mi calassi nei panni di un Mr Magoo, la sagoma miope del cartone animato che si salva sempre, e un po' mi fa ...