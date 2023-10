Latina Emergenza abitativa | il sindaco Celentano e l’assessore Nasso incontrano l’Ater

(Di lunedì 2 ottobre 2023)– IldiMatildecomunale al Welfare Michele, questa mattina, hanno incontrato il presidente e il direttore generale deldella provincia pontina, rispettivamente Enrico Dellapietà e Paolo Ciampi, per fare il punto sull’nel capoluogo. Un argomento particolarmente monitorato dall’amministrazione comunale in conseguenza del fatto che negli L'articolo Temporeale Quotidiano.

Latina – Le precipitazioni di maggio e giugno hanno reso i vigneti del Lazio, così come quelli di Latina , vulnerabili alla peronospora viticola, ...

Latina – Le precipitazioni di maggio e giugno hanno reso i vigneti del Lazio, così come quelli di Latina , vulnerabili alla peronospora viticola , ...

Latina – L’amministrazione comunale del sindaco Matilde Celentano è al lavoro per fornire una prima risposta concreta all’ Emergenza abitativa . ...

"Le grida all'e all'invasione sono false, ciniche e strumentali", si legge nel comunicato. L'... 17 giugno 2023 - Massimo CastellanaIl lavoro sporco dei respingimenti e delle ...... Africa, Europa e America, ospita al suo interno più di 500 opere d'arte frutto del lavoro ... Oggi l'ex hotel è occupato da centinaia di persone inabitativa. "Le persone che incontro ...

EMERGENZA ABITATIVA A LATINA: AL MOMENTO SOLO 11 ... Latina Tu

Latina, emergenza casa: 62 famiglie senza un tetto LatinaCorriere

Il villaggio di Aruma, a Beruri, un comune situato a 173 chilometri da Manaus, nello stato di Amazonas, è stato inghiottito da una frana. Lo rende noto il governatore, Wilson Lima. Un bambino è morto, ...Cala l'incidenza della spesa per la sanità sul Pil: in 5 anni, tra il 2020 e il 2025, si passa dal 7,4% al 6,2%, cioè 1,2 punti in meno. (ANSA) ...